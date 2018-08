Concerti e master di musica a Bagnoregio, gli appuntamenti di “Note tra i Calanchi"

di Carlo Maria Ponzi

Si comincia giovedì 23 agosto con “Rossini e le sue donne” proposto dal duo Sara Ferrandino (pianoforte) e Virginia Guidi (mezzo soprano), special guest maestro Monica Benvenuti. Si chiude il primo settembre con il “Gran Galà di fine estate”. Tra i due estremi, otto appuntamenti che comprendono recital al piano; concerti per violino, viola, violoncello e pianoforte; l’esibizione dei migliori pianisti del concorso “Call for Concert 2018” e dell’Orchestra Papillon, nonché degli allievi del master di “Alto perfezionamento musicale”.



E’ il programma della sesta edizione del festival di musica classica “Note tra i Calanchi”, in svolgimento a Bagnoregio, all’auditorium Taborra (ingresso libero, inizio spettacoli alle ore 21,30). “L'iniziativa – spiegano le direttrici artistiche Guidi e Ferrandino - nasce con l'obiettivo di valorizzare le caratteristiche del territorio. Per questo abbiano cercato, di far respirare a tutti gli artisti, insegnanti e concertisti, e agli studenti l'atmosfera di Bagnoregio, collaborando con gli alberghi e i ristoranti locali, cercando così di favorire un turismo di permanenza e riuscendo a offrire sistemazioni per tutte le disponibilità economiche”.



Anche il sindaco Francesco Bigiotti esalta la rassegna. “Iniziative come questa – afferma il primo cittadino - contribuiscono a far conoscere Bagnoregio e il suo territorio a nuove generazioni di ragazzi provenienti da tanti posti diversi, che trovano da noi un luogo piacevole dove imparare e approfondire i propri studi. La ricaduta è positiva anche per i nostri cittadini che possono godere dell'offerta di una serie di spettacoli di alto livello in maniera gratuita”



Il punto di forza della rassegna è l’esecuzione di concerti per tutti i gusti, dalla musica antica a quella contemporanea, e per questa edizione la direzione artistica ha introdotto una nuova iniziativa: un concorso per far vincere a giovani artisti un concerto da eseguire in occasione della rassegna. Obiettivo? “Far conoscere a molte più persone – sottolineano Guidi e Ferrandino - il festival e cercare di avere una proposta originale e di qualità sperando di poter mano mano aumentare l'entità della nostra offerta”.

Mercoled├Č 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA