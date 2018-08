Con la cocaina nascosta nel cambio dell'auto: arrestato spacciatore albanese

E' stato seguito e intercettato con la droga in macchina: così un albanese è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile della questura di Viterbo.



L'operazione, inserita nell’ambito dei servizi messi in campo per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti in provincia, ha visto la Mobile sulle tracce di un quarantenne albanese. In particolare, gli uomini della sezione Narcotici da alcune giorni avevano attuato attività investigative su un preciso canale dello spaccio di droga. Da qui un servizio di osservazione e appostamento durato molte ore, che portava a individuare e intercettare lo straniero.



L'albanese era a bordo della sua autovettura. Da una minuziosa perquisizione dell’abitacolo del veicolo, saltava fuori abilmente nascosto nella cuffia del cambio, un involucro contenente cocaina. Estesa la perquisizione all’abitazione dell’uomo, veniva trovato un ulteriore quantitativo di droga, per un peso complessivo di circa un etto e mezzo.



L’albanese è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rinchiuso nella casa circondariale a disposizione della locale magistratura. Ieri è stato convalidato il provvedimento restrittivo.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:56



