Con l'auto contro un albero sulla Cassia: grave un romano di 35 anni

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina nel territorio di Nepi (Viterbo). Un automobilista romano di 35 anni è uscito fuori di strada con la sua auto: nell'impatto del veicolo contro un albero il guidatore è stato sbalzato fuori dell'abitacolo.



L'uomo è stato successivamente soccorso e trasferito all'ospedale Sandro Pertini, di Roma, in prognosi riservata.

L'incidente si è verificato al chilometro 43 della Cassia, tra i Comuni di Nepi e di Sutri. Sul posto, oltre a un ambulanza del 118 per i soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri la polizia stradale di Monterosi.



Forti rallentamenti al traffico, che si sono protratti per oltre un'ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA