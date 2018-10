Con hashish e marijuana in giro per il centro, giovane pusher arrestata dopo perquisizione

Ennesimo arresto per spaccio di droga nel centro di Viterbo. Stavolta nella rete dei carabinieri è finita una giovane pusher, trovata con quasi mezzo etto di stupefacente.

Domenica scorsa, nella serata, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Viterbo, dopo diversi giorni di pedinamenti, hanno deciso che fosse il momento giusto per fermare e perquisire una ragazza di Viterbo, di 25 anni. Il sospetto era che trasportasse droga per rifornire altri spacciatori.

E in effetti la ragazza, una volta perquisita, è stata trovata in possesso di 40 grammi di hashish e 5 di marijuana. Oltrea ad avere materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi da piazzare. Al termine la ragazza è stata arrestata con l'accusa di spaccio e trasferita agli arresti domiciliari, mentre la droga è stata sequestrata.



