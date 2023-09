Venerdì 22 Settembre 2023, 05:20

Nel fine settimana Tuscania diventa capitale delle arti sceniche contemporanee grazie al festival “Teatri di vetro” che si avvale della direzione artistica di Roberta Nicolai.

“L’appuntamento – spiega quest’ultima – arrivato alla 17^ edizione, presenta azioni site-specific, dispositivi ibridi tra danza e parola, incontri interdisciplinari, scambi di pratiche artistiche, stage e performance, dando ad ogni singolo atterraggio scenico la dignità di gesto performativo. Dal 2017 il progetto ‘Trasmissioni”, focalizzato sul tema della trasmissione in danza, presenta coreografi molto diversi sul piano estetico, poetico e metodologico offrendo una panoramica ampia e differenziata dei linguaggi coreografici contemporanei”. ”.

Il programma in sintesi. Venerdì 22 settembre, dalle ore 18,30, Istituto Comprensivo “Ildovaldo Ridolfi”, Riccardo Guratti _ “Olivia e le principesse: oratorio per bambine e bambini della II elementare; alle 19, al Supercinema, “Danza e accessibilità”, relazione sul progetto “Brave”; a seguire proiezione di film di videodanza: Paola Bianchi (Italia) con ἈΝΔΡΕΊΑ (Andreia); Ludivine Large-Bessette (Francia) con “Drop out bodies; Daphne Lucker (Paesi Bassi) con “Sisters”; Kim Saarinen (Finlandia) con “Body language zone”; Marlene Millar (Canada/Irlanda) con “Navigation”

Il giorno seguente si passa all’ex Tempio di Santa Croce, con Lucia Guarino/Ilenia Romano, in “Somewhere, lo spazio metodologico; alle 17,30 al Supercinema, Paola Bianchi/Stefano Murgia in “Ekphraiss o della caduta”; alle 18,30, al Teatro Pocci, Michael Incarbone/Erica Bravini, in “Fallen angels collection; alle 19,30, al Supercinema, C&C/Carlo Massari; Maria Addolorata Riverbero”.

Domenica , alle ore 11, all’Ex Tempio Santa Croce, Lucia Guarino/Ilenia Romano: Somewhere, lo spazio della prospettiva scenica; alle ore 12, Teatro Pocci, Michael Incarbone/Erica Bravini: Fallen angels sampling; alle ore 15, La Lupa o Giardino Teatro Pocci: Paola Bianchi: “Bad beingin the act of doing”; alle 16, al Supercinema: C&C/Carlo Massari: Maria Addolorata Eco”. Si chiude alle ore 17, al Supercinema con una tavola rotonda.