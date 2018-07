Giunta Arena agli ultimi ritocchi, imminente il parto

di Massimo Chiaravalli

La base, quasi definitiva, ci sarebbe pure. Ma per il parto della giunta Arena c'è ancora da aspettare. Sarà a 9, ma nel frattempo è tornata prepotentemente in ballo la delega, pesante, ai servizi sociali: se prima sembrava scontata in quota Fratelli d'Italia, adesso è di nuovo contesa con Forza Italia. Fondazione intanto si è aggiudicata il secondo assessore (donna), a scapito della Lega, che però porta a casa la presidenza del consiglio. Ieri per il neo sindaco è stata una giornata...