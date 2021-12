Comune, titoli di coda. Arena saluta e se ne va: «Sto andando a dimettermi»

Il sindaco Giovanni Arena sta andando a dimettersi. Non stavano bluffando, come aveva sperato fino all’ultimo: Lega, Fratelli d’Italia e Fondazione hanno davvero messo insieme i numeri per andare in massa dal notaio a depositare le firme per far decadere il consiglio comunale.

E alla fine il sindaco ha dovuto cedere, anticipando i suoi ex alleati. A confermarlo è lo stesso Arena: «Mi dimetto, entro stasera».

Ora ci sono 20 giorni per ripensarci, anche se il resto della coalizione non glielo permetterebbe: ormai sono determinati a chiudere qui l’esperienza amministrativa a palazzo dei Priori. E forse a questo punto neanche lui ha intenzione a ritornare sui propri passi.