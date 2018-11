Comune, sabato la resa dei conti: vertice con sindaco, parlamentari e capigruppo

Palazzo dei Priori, la resa dei conti è vicina. Il sindaco Giovanni Arena ha organizzato infatti un vertice con tutti i capigruppo di maggioranza e i parlamentari di riferimento. Tema: i recenti scossoni legati al passaggio da Fratelli d’Italia alla Lega dell’assessore all’urbanistica Claudio Ubertini insieme ai consiglieri Andrea Micci ed Elisa Cepparotti.

Ci saranno quindi i senatori Francesco Battistoni e Umberto Fusco con il deputato Mauro Rotelli, oltre a Giulio Marini, Paolo Bianchini, Ludovica Salcini e Gianmaria Santucci. Lo scopo è quello di tentare di salvare la coalizione, perché il trasloco dei tre non è stato indolore. Intanto sono cambiati i rapporti di forza sia in giunta che in consiglio comunale, è stata dunque minata la fiducia all’interno dei gruppi di maggioranza dei due partiti coinvolti. Fratelli d’Italia ha chiesto al sindaco un segnale concreto per riequilibrare la situazione, ora si tratta di vedere quale sarà la risposta di Arena.

Intanto il consigliere Micci ha affidato al proprio profilo Facebook una spiegazione del passaggio al partito di Salvini. «Certe dinamiche – scrive - si comprendono fino in fondo solo vivendole. Comodo, opportunista o, addirittura, immorale? Non credo, direi leale e responsabile. Alcuni avrebbero preferito che mi dimettessi, io ho fatto un’altra scelta: rimanere in maggioranza, in un partito di centrodestra, per portare avanti le idee per le quali ho ricevuto stima e sono stato eletto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA