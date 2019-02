Comune, Nunzi ancora in sella. Il capogruppo FdI alla Camera, Lollobrigida: «Ripristinati gli equilibri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante l'annuncio, alla fine le deleghe il sindaco Giovanni Arena non gliele ha tolte. Almeno, non ancora. Claudia Nunzi era a un'iniziativa di Fratelli d'Italia sul centro storico, dove è intervenuta come assessore in carica.Il partito di Giorgia Meloni intanto guarda avanti e manda messaggi, facendo scendere in campo su palazzo dei Priori i pezzi da novanta. «Il primo marzo, insieme al deputato Mauro Rotelli - dice il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida - saremo a Viterbo e incontreremo la nostra delegazione. Nella capitale della Tuscia, Fratelli d’Italia è stata determinante per la conquista del Comune e ora, con il ritorno a tre dei nostri assessori, si ripristinano gli equilibri iniziali che permetteranno il prosieguo di questa importante esperienza di governo a guida Arena».Quindi si rivolge ai due nuovi arrivati. «Benvenuti quindi in Fratelli d’Italia a Claudia Nunzi e Antonio Scardozzi, persone e politici competenti e di valore da sempre impegnati sul territorio di Viterbo. A nome mio e dei deputati di FdI - conclude Lollobrigida - auguri di buon lavoro e appuntamento al primo marzo».