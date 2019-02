Comune, la mossa di FdI: «Ritiriamo Allegrini e De Carolis, il sindaco azzeri la giunta»

Via gli assessori Allegrini e De Carolis e azzeramento di tutta la giunta. Fratelli d'Italia ha fatto la sua mossa, dopo la revoca delle deleghe all'assessore Claudia Nunzi stamattina da parte del sindaco Giovanni Arena.

«Considerando la profonda crisi politica verificatasi negli ultimi giorni all’interno della maggioranza - dice il capogruppo Paolo Bianchini - il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Viterbo ha deciso all’unanimità di chiedere agli assessori Allegrini e De Carolis di rimettere al sindaco Giovanni Arena le deleghe e contestualmente chiede l’azzeramento della giunta comunale».

Non solo: ributta la palla nel campo del sindaco, chiedendo cosa voglia fare. «Mai legati ad un discorso di poltrone, ma mossi unicamente dalla voglia di amministrare per il bene della città - continua - il gruppo di FDI crede che sia il caso di chiarire la posizione che il sindaco voglia tenere per risolvere quanto sta accadendo, incomprensibile ai cittadini a cosi pochi mesi dalle elezioni che hanno visto vincere un centrodestra unito».

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA