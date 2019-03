Comune, la crisi va in consiglio. Forza Italia: «Subito un vertice del centrodestra». FdI: «Noi ci siamo»

E adesso il centrodestra fiuta il pericolo vero, che tutto vada all'aria. La mossa dell'opposizione di chiedere un consiglio straordinario sulla crisi ha fatto drizzare le antenne al senatore forzista Francesco Battistoni (foto), che chiede un tavolo con parlamentari e segretari provinciali dei partiti di coalizione, possibilmente «entro mercoledì». Perché il giorno successivo, in aula, il sindaco Giovanni Arena rischia di ritrovarsi nei guai.

I capigruppo ieri hanno accolto all'unanimità la richiesta di convocare subito il consiglio straordinario: giovedì alle 15,30. Il centrodestra però si è presentato allo sbaraglio, senza una linea, tanto che subito dopo ha cercato di correre ai ripari. Ma ormai la frittata era fatta. La minoranza non si presenterà a mani vuote, ma senza una linea concordata anche con Fratelli d'Italia ferma sulla richiesta di reintegro di Claudia Nunzi in giunta la possibilità di votare un documento con l'altra sponda è tutt'altro che fantapolitica.

Forza Italia lo ha capito e si è mosso lo stesso Battistoni per «chiedere un tavolo dice - e cercare di ricomporre la situazione. Vediamo se la proposta viene recepita. Prima si fa e meglio è: perché così il sindaco più che riferire lo stato dell'arte non può». Battistoni attende i riscontri, «ma mi auguro si possa fare entro domani, magari vedendoci a Roma con i segretari provinciali e i parlamentari».

A Battistoni ha risposto il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Massimo Giampieri: «Il centrodestra, quando si dimostra compatto, può vincere a mani basse ovunque poiché riesce ad interpretare e a dare una risposta alle priorità delle persone. L’auspicio quindi - ha rimarcato - è che anche al Comune di Viterbo, così come nelle altre città dove si andrà al voto, si riesca a comprendere questa urgenza. Riteniamo pertanto che sia necessario un incontro, come già evidenziato da altre forze dello schieramento, per un confronto sulle varie necessità e problematiche affinché al più presto si possa riconquistare quell’unità che ci possa garantire una vittoria comune.

Il sindaco intanto dà segnali di nervosismo. «Avevo chiesto di convocare il consiglio più in là spiega - perché giovedì arriva il ministro Trenta. Invece si sono messi a brutto muso di farlo giovedì, ma non garantisco la mia presenza. Spero di liberarmi. Tanto chi comanda sono le minoranze quindi mi devo adeguare». Da qui alla data X nessuna soluzione in vista: «Ho già detto - dice Arena - che al voto sul bilancio ognuno si prenderà le proprie responsabilità, se decidere di continuare a fare politica nei prossimi 20 anni o smettere. Non è che stiamo discutendo su visioni diverse dello sviluppo urbanistico della città conclude - ma sono passaggi da cui è venuto fuori un mezzo cancro che speriamo un buon chirurgo possa estirpare».

