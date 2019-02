Comune, la crisi in giunta: mossa di FdI per tenere il punto. Il sindaco Arena: «Sono tranquillo»

Adesso tutti aspettano di vedere se gli assessori di Fratelli d'Italia al Comune di Viterbo riconsegneranno le deleghe o no. Il sindaco Giovanni Arena per primo. Di azzerare la giunta ora, come hanno chiesto dal partito della Meloni, però non se ne parla: «Semmai dopo il bilancio», azzarda il sindaco Giovanni Arena, più tranquillo rispetto alle ore convulse dei giorni precedenti.

Il punto vero sembra un altro. E riguarda il terzo assessore proprio di FdI che dovrebbe prendere il posto della defenestrata Claudia Nunzi, come richiesta dalla Lega. Gira molto il nome di Gioia Maria Scipio, su cui però non si trova l'unanimità. La prima dei non eletti FdI a questo punto è Donatella Salvatori, con la quale però i rapporti non sembrano più essere dei migliori. Poi tra loro c'è pure chi punterebbe a entrare in giunta. Uomo.

Ma qui si aprirebbe un conflitto non da poco per via delle quote rosa. Forse è anche per questo che il sindaco appare moderatamente rilassato. «Mi sembra tutto tranquillo - dice Arena - e non ho capito se saranno dimissioni o metteranno a disposizione le deleghe. Da quello che percepisco ci sarà un appoggio esterno».

Ieri il sindaco Arena era allo stadio con il senatore leghista Umberto Fusco. «Con lui non devo chiarire niente, sarebbe disponibile ad azzerare la giunta - ha spiegato il primo cittadino- ma dopo il bilancio». Non subito quindi. «La perplessità è la mia: se adesso ci mettiamo intorno al tavolo col bilancino - sintetizza il sindaco - ci porta via tempo, ci distrae e può creare altre tensioni».



