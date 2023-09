Mercoledì 27 Settembre 2023, 05:20

Si resta ingolfati nella burocrazia di tutti i procedimenti a cui deve far fronte il Comune di Viterbo per l'assegnazione dello stadio Enrico Rocchi. C'è quindi il rischio che l'esordio della FC Viterbo, che sembrava essere previsto in occasione della partita dell'8 ottobre contro la Romulea, slitti all'ottava giornata di campionato quando il 22 ottobre è on programma la gara casalinga contro l'Audace 1919 squadra di Genazzano. In queste ore doveva essere previsto un incontro tra i dirigenti della FC Viterbo e i rappresentanti del Comune ma, al momento, ancora non è prevista una data per il summit avrebbe dovuto praticamente tracciare le linee guida per la conclusione della manifestazione di interesse e concedere l' Enrico Rocchi alla FC Viterbo fino al prossimo 30 giugno.

Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione dello stadio dovessero ancora andare per le lunghe, una delle strade possibili potrebbe essere quella di concedere l'uso temporaneo dell'impianto di via della Palazzina ad esempio solamente per la partita dell'8 ottobre, poi chiudere nuovamente lo stadio in attesa che vengano espletati tutti i procedimenti per per concludere la manifestazione di interesse. Una situazione simile si era già verificata alcuni anni fa a Terni dove, in attesa del rinnovo della convenzione, il Comune della città umbra concedeva ogni domenica alla società rossoverde l'autorizzazione a disputare le proprie partite casalinghe allo stadio Liberati.

C'è da dire che il Comune ha già fatto alcuni interventi all'impianto di via della Palazzina, come ad esempio il taglio dell'erba avvenuto nei giorni scorsi. Va risistemato poi anche il campo sportivo in sintetico Vincenzo Rossi al quartiere Pilastro, dove fino alla scorsa stagione la Viterbese si allenava durante la settimana. Le reti delle porte infatti sono strappate e inoltre, soprattutto la sera, entra gente tranquillamente a giocare. In attesa di sapere quando potrà disputare le proprie partite casalinghe allo stadio Enrico Rocchi, la FC Viterbo sta cercando nel mercato degli svincolati almeno tre elementi (uno per ogni reparto) che possano arricchire la qualità dell'organico.

Dopo la vittoria larga di domenica scorsa sul terreno di gioco di Vignanello contro il Villalba con il risultato di 3-0, la squadra ha ricominciato ad allenarsi in vista del difficile incontro di domenica prossima a Ciampino contro la Citizen Academy. L'augurio è quello di recuperare almeno qualcuno dei diversi infortunati che non hanno giocato domenica scorsa. "Dovevamo vincere la partita contro il Villalba per rilanciarci - ha detto il centrocampista Papa Seck autore di una doppietta - è vero abbiamo sbagliato troppo sottoporta. Dobbiamo lavorare molto in allenamento e poi i risultati arriveranno".