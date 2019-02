FdI a testa bassa contro la Lega: «Ha devastato gli equilibri elettorali e ci insulta pure»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Hanno devastato gli equilibri elettorali e ci insultano pure». A Viterbo c'è Fratelli d’Italia sull’Aventino. Il gruppo addossa alla Lega tutte le responsabilità della crisi a palazzo dei Priori e per dare dimostrazione di compattezza, il partito di Giorgia Meloni ha inviato una nota firmata da tutti e cinque i consiglieri (il capogruppo Paolo Bianchini, Luigi Maria Buzzi, Gianluca Grancini, Vittorio Galati e Antonio Scardozzi) e dai tre ex assessori (Laura Allegrini, Marco De Carolis e l’ex leghista).I meloniani ricostruiscono la vicenda dalla composizione della giunta e non solo. «Noi ci siamo presentati insieme – dicono gli otto - abbiamo fatto il nostro ottimo risultato, abbiamo rispettato gli accordi elettorali, ad esempio nell’elezione del presidente del consiglio Evangelista, che spettava a noi, ma interessava alla Lega».Che poi si è presa l’assessore Ubertini, «dando il via libera ad una operazione che devasta, forse in maniera irreparabile, tutti gli equilibri elettorali. Inizia ad insultarci in ogni comune in cui si andrà al voto, Civita e Tarquinia in particolare. Non contenta, apre una nuova crisi, volendo cacciare Claudia Nunzi. A questo punto, ci chiediamo se abbia ancora voglia di far parte del centrodestra con noi. Perché dobbiamo continuare a sostenere il loro vicesindaco ed i loro ruoli senza avere pari dignità?».Insomma, la soluzione alla crisi pare ancora un miraggio. La Lega aveva infatti posto come condizione per andare avantila testa (politica) proprio della Nunzi, mentre il sindaco Giovanni Arena ha fatto sapere che non vuole saperne più nulla: «Se la vedano Rotelli, Battistoni e Fusco». Come dire: la politica ha creato il problema e ora lo risolva, io devo amministrare.Per tutta risposta FdI – la cui unità, nonostante si giuri il contario, finora è stata tutt’altro che granitica - chiede di ristabilire gli equilibri usciti dalle urne, ma manda un messaggio anche al sindaco: «Non può fare più finta di nulla – concludono - deve prendersi le sue responsabilità, e farcapire che abbiamo vinto tutti insieme, non alcuni di più ed altri di meno, anzi non alcuni sì ed altri no».