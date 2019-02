Comune, FdI ricambia il favore e sfila alla Lega l'assessore Nunzi e il consigliere Scardozzi

Fratelli d'Italia ricambia il favore alla Lega. Cambia ancora la geografia a palazzo dei Priori. Dopo essersi visti sfilare a novembre un assessore (Claudio Ubertini) e due consiglieri (Elisa Cepparotti e Andrea Micci), adesso si prendono dai verdi anche loro un assessore e un consigliere: Claudia Nunzi e Antonio Scardozzi ora sono nel partito di Giorgia Meloni.

L'operazione è stata chiusa dal capogruppo di FdI Paolo Bianchini, che ci stava lavorando da circa 10 giorni. E oggi pomeriggio è andato a dama, giusto in tempo. Perché in casa Lega si stava pensando di prendere provvedimenti contro la Nunzi, rea di aver bypassato il senatore Umberto Fusco e di essersi andata a lamentare della gestione del partito direttamente con il coordinatore regionale Francesco Zicchieri.

Il sindaco Giovanni Arena conferma: «Ho visto il gruppo di Fratelli d'Italia - dice - sono venuti da me e mi hanno parlato dei passaggi». Tempismo perfetto: adesso l'assessore resta in sella e con tutte le sue deleghe. Sempre che la Lega non decida di andare a battere cassa per il classico riequilibrio che sempre si invoca in questi casi. La capogruppo dei verdi, Ludovica Salcini, che era andata insieme ai due da Zicchieri, resta invece al suo posto.

A palazzo dei Priori adesso i rapporti di forza sono questi: la Lega ha sette consiglieri, due assessori (Contardo e Ubertini) e la presidenza del consiglio (Evangelista); Forza Italia sei consiglieri e due assessori (Micci e Sberna) ma esprime anche il sindaco; Fratelli d'Italia cinque consiglieri e tre assessori (Allegrini, De Carolis e Nunzi); Fondazione due consiglieri e due assessori (Mancini e Barbieri).

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA