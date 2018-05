Elezioni comunali, l'Università della Tuscia «non si schiera con nessuno»

di Carlo Maria Ponzi

Cari colleghi, fatte salve la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di insegnamento, garantite dalla Costituzione, non utilizzate il logo e il nome dell'ateneo e le rispettive caselle di posta elettronica istituzionale per qualsiasi comunicazione o diffusione di materiale di propaganda elettorale a supporto di partiti, movimenti, candidati. Il magnifico rettore Alessandro Ruggieri torna alla carica.



Dopo la circolare dettata alla vigilia delle elezioni politiche e regionali, ora reitera ai docenti e al personale tecnico-amministrativo l'invito a mantenere l'istituzione super partes, tanto più importante in questa occasione visto il carattere locale della consultazione del 10 giugno.

La richiesta di Ruggieri è netta. In occasione del prossimo appuntamento elettorale - si sottolinea nella nota - ogni appartenente alla comunità accademica è tenuto a non svolgere attività di sostegno e di propaganda, a favore di specifici candidati, utilizzando il proprio ruolo nelle sedute degli organi di Ateneo e di Dipartimento, delle lezioni, dei seminari e di tutte le attività formative.



Obiettivo? L'Ateneo non deve essere riconducibile in alcun modo al sostegno elettorale a un partito, a un movimento o a un candidato, ferma restando la tutela dei principi democratici volti a garantire una equilibrata campagna elettorale e nessun favoritismo per uno o più candidati.

Rispetto alla precedente circolare, l'attuale invito del Magnifico appare più cogente. Se, infatti, per le regionali del 4 marzo scesero in campo solo due docenti Unitus - Giuseppe Scarascia Mugnozza (lista Centro solidale per Zingaretti) e Raffaella Petrilli (Pd) - nella partita relativa a palazzo dei Priori i boatos provenienti dalla Tuscia hanno registrato che sia i partiti che le liste civiche, per settimane hanno corteggiato personalità accademiche, per dar lustro agli elenchi degli aspiranti consiglieri comunali. Tutte respinte.



Non a caso, anche sullo stesso rettore sono circolate non poche fake news su un suo presunto impegno diretto, in quella o quell'altra formazione, rispedite ai mittenti senza se e senza ma.

La linea seguita da Ruggieri è chiara. Non favorire - rileva - questo o quello non significa disinteresse per il contesto politico locale, che peraltro potrebbe incidere in modo significativo sullo sviluppo dell'ateneo, ma interagire con esso al di fuori di qualsiasi specifica contrapposizione politica.



Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA