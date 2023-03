Sabato 4 Marzo 2023, 05:40

Comprano l’auto pensando fosse nuova e scoprono che era stata rubata. Il titolare di un autosalone di Orvieto è stato denunciato per riciclaggio di auto rubate, dopo aver truffato diversi clienti dell’Alta Tuscia. A scoprire che in quell’azienda qualcosa non tornava sono stati i carabinieri della stazione di Bolsena dopo un normale controllo di routine.

Durante il controllo i militari si sarebbero resi conto di una serie anomalie nella documentazione. Anomalie che risultavano ancor più lampanti se incrociate con i seriali delle banche dati. I carabinieri hanno così deciso di approfondire a ritroso i passaggi di proprietà del veicolo e di verificare la genuinità della carta di circolazione e certificato assicurativo. Tutti gli accertamenti effettuati avrebbero confermavano le iniziali perplessità degli investigatori. Per capire esattamente cosa stava accadendo i militari dell’Arma si sono rivolti alla casa costruttrice per ottenere il numero di motore, i dati memorizzati sulla centralina elettrica ed altre specifiche verifiche. Grazie a questi dati sono riusciti a risalire con esattezza alla prima immatricolazione. E hanno scoperto che l’auto in questione risultava rubata a febbraio 2020 in provincia di Caserta.

I carabinieri hanno proseguito l’attività mettendo in atto ulteriori specifici accertamenti, prima su delega della Procura di Viterbo e successivamente, per competenza territoriale, sotto la direzione della magistratura di Terni. Durante l’indagine hanno ricostruito che il veicolo, dopo essere stato rubato e prima di essere messo in vendita nel rivenditore di Orvieto, era stato oggetto delle seguenti alterazioni: sostituzione di alcune parti di carrozzeria e vetri; realizzazione di falsa documentazione di circolazione; trascrizione di alcuni passaggi fittizi di proprietà.

Le successive complesse e prolungate attività svolte dai carabinieri della stazione di Bolsena hanno consentito anche di scoprire, altre quattro autovetture, tutte già rubate in diverse città italiane che dopo essere state contraffatte venivano rimesse in vendita nell’autosalone dell’orvietano. Le 4 auto erano state acquistate da ignari cittadini residenti in alcuni centri dell’Alta Tuscia viterbese, stipulando dei contratti di finanziamento. Il titolare della rivendita auto è ora indagato per reato riciclaggio di auto. Non è la prima volta che i carabinieri scoprono un maxigiro di riciclaggio di auto nell’Alta Tuscia.

Appena tre anni fa a finire al centro dell’inchiesta fu un autorivenditore di Ischia di Castro, che avrebbe venduto diverso auto che erano state rubate a Napoli pochi mesi prima e “sapientemente” immatricolate. L’imputato che ha chiesto la messa alla prova, ha sempre puntato il dito contro l’uomo che gli avrebbe venduto le auto poi esposte nel suo salone. Il processo per lui non è ancora concluso.