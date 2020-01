Compra un orologio su internet, ma non arriva: denunciata una napoletana per truffa

I carabinieri della stazione di Ischia di Castro (Viterbo), hanno denunciato una donna di Napoli per truffa. La donna è ritenuta responsabile di aver messo in piedi un raggiro ai danni di una donna di Ischia di Castro. Quest'ultima aveva comprato un orologio via internet.



La donna aveva versato, secondo le istruzioni del sito di e-commerce, 250 euro su un conto Postapay. Ma una volta esegutio il pagamento, la responsabile della vendita era scomparsa. a qul punto l'acquirente ha effettuato la denuncia ai carabinieri della stazione di Ischia di C. I militari al termine di una azione investigativa hanno identificato e denunciato la responsabile per truffa. © RIPRODUZIONE RISERVATA