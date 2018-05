Compra tv on line ma la consegna non avviene: denunciato un napoletano

Vuole comprare un televisore attreverso su sito web, ma dopo il pagamento non arriva nulla. I carabinieri della stazione di Piansano, a conclusione di una articolata attività investigativa, hanno denunciato alla Procura di Viterbo un trentenne di origini napoletane. L’ attività investigativa è nata a seguito di una denuncia di un cittadino di Piansano, un uomo di 75 anni, che è stato truffato dal soggetto denunciato.



La vittima aveva pensato di comprare su internet un televisore di ultimo tipo Samsung e aveva versato anticipatamente 825 euro su una carta Poste-pay che gli era stata indicata, in attesa del saldo che sarebbe avvenuto alla consegna a Piansano.



La consegna però non è mai avvenuta, perché il sito non era autorizzato e non aveva il televisore in disponibilità; inoltre il soggetto denunciato dopo il pagamento si rendeva irreperibile. Da qui la denuncia e le indagini che hanno portato all’individuazione del truffatore.

Marted├Č 8 Maggio 2018



