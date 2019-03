«Completate la Trasversale», l'appello della Fillea Cgil in vista dello sciopero del 15 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chiediamo che riaprano i cantieri per creare lavoro e far ripartire l'economia». Con questo spirito Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno indetto lo sciopero generale dei lavoratori delle costruzioni per venerdì 15 marzo a Roma. Oggi, intanto, è entrata nel vivo la mobilitazione a livello locale.Il luogo scelto è carico di significato, come spiega il segretario della Fillea Cgil Carlo Proietti: «Questa mattina abbiamo fatto volantinaggio sotto l'arco di Monteromano perché è il simbolo della Trasversale bloccata con il ricorso al Tar. Parliamo di una strada che dovrebbe collegare Orte a Civitavecchia, dichiarata di interesse nazionale, che potrebbe dare occupazione e invece resta ferma. Per la Tuscia - aggiunge Proietti - rivendichiamo anche il completamento dell'Interporto di Orte, il raddoppio della ferrovia fino a Cesano per migliori collegamenti con Roma capitale».E il sindacalista conclude: «Lo sviluppo passa per la viabilità, senza dimenticare l'efficientamento energetico e antismico degli uffici pubblici e non. Per chiedere di riavviare i cantieri, venerdì saremo tutti in piazza».