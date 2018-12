Strada complanare mai collaudata: FdI interroga Zingaretti

I lavori della complanare Civita CastellanaFabrica di Roma (strada che fiancheggia la ferrovia ex Roma Nord) saranno oggetto di discussione in Regione. Fratelli d'Italia, attraverso il consigliere regionale Chiara Colosimo, ha presentato un'interrogazione al presidente Nicola Zingaretti in cui «chiede di conoscere quando sarà collaudato il sottopassaggio all'altezza di via della Carraccia» (nei pressi della ceramiche Simas); e quali azioni «intenda porre in essere la Regione Lazio, per aprire al più presto il sottopassaggio e sistemare tutte le altre problematiche esistenti».

Una delegazione del partito nei giorni scorsi, insieme alla Colosimo, al deputato Mauro Rotelli e ai dirigenti provinciali del partito, hanno effettuato un sopralluogo sulla stessa opera stradale. E' stato quindi riscontrato che «vi sono degli svincoli non ancora aperti, che creano notevoli problemi alla viabilità per la presenza di numerosi incroci a raso che sono stati chiusi, generando difficoltà sia agli automobilisti che alle imprese, vittime di ingenti perdite economiche». Secondo FdI l'opera di cui si sta parlando «comporta enormi disagi ai cittadini del territorio, spesso tagliati fuori dalle locali vie di comunicazioni e costretti a percorrere molti chilometri in più rispetto a prima dei lavori. E sono state segnalate ulteriori mancanze e carenze anche nella sicurezza, con l'interruzione della strada all'intersezione con via Catalano».Nelle settimane scorse la protesta dei residenti di Faleri (frazione di Fabrica) aveva visto l'intervento del prefetto Giovanni Bruno, con un'assemblea aperta sul caso dei passaggi a livello chiusi lungo la stessa arteria. Intanto gli esponenti di Fratelli d'Italia si sono messi a disposizione dei cittadini «per cercare di risolvere le varie problematiche manifestate anche dai residenti».