Coltiva fungi allucinogeni in casa, arrestata 25enne di Viterbo

Coltura di funghetti allucinogeni in casa, arrestata 25enne di Viterbo. La ragazza, già nota alle forze dell’ordine e avvisata per i medesimi reati, è stata fermata per un banale controllo dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. La donna è stata prima sottoposta a controllo veicolare. E all’interno della sua auto i militari hanno trovato 12 grammi di marijuana. La scoperta ha consentito ai carabinieri di procedere a una perquisizione domiciliare. Durante la perquisizione nell’abitazione della 25enne i carabinieri hanno scoperto una coltura di fughi allucinogeni.

Secondo quanto accertato la donna aveva in coltura un centinaio di funghetti, mentre una parte era già essiccata e pronta ad essere consumata. I funghi allucinogeni sono famosi per le loro forti proprietà psicoattive, capaci di provocare forti allucinazioni e sensazioni di euforia, alterando i normali processi di pensiero ed aumentando le percezioni. Ciò che rende “magici” i funghi è il fatto che contengono l'alcaloide psicoattivo psilocibina, che provoca forti allucinazioni. All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche altri 15 grammi di marijuana. Al termine della perquisizione la donna è stata dichiarata in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. E ovviamente non sono legali. La ragazza nei prossimi giorni sarà processata per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Viterbo. In aula potrà spiegare al magistrato il motivo della sua attività casalinga e la sua produzione di funghi allucinogeni.