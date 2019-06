Coltiva droga in casa, arrestato un ragazzo a Orte

I carabinieri di Orte hanno arrestato un ragazzo di 23 anni, italiano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, che si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria di Orte, vedendo la pattuglia è apparso nervoso; i militari, insospettiti, l'hanno perquisito e gli hanno trovato 50 grammi di hashish. In casa, poi, gli anno trovato tre piante di cannabis, 39 semi di canapa indiana e l’attrezzatura necessaria per la coltivazione e la produzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA