Coltiva marijuana in un fondo ad Arlena di Castro, agricoltore arrestato e piantagione sequestrata

Coltiva marijuana nel suo fondo agricolo, arrestato

I carabinieri della stazione di Tuscania, hanno effettuato un servizio antidroga nel comune di Arlena di Castro, dove avevano saputo che si coltivava marijuana. I carabinieri hanno individuato la piantagione ed hanno atteso il proprietario per accertarsi che fosse lui a coltivarla.

I militari lo hanno sorpreso al termine dei servizi intento a accudire le piante, ed immediatamente lo hanno bloccato e dichiarato in arresto.

La piantagione è stata sequestrata ed il coltivatore è stato tradotto in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Tuscania