Coldiretti regala prodotti agricoli a Cri e Caritas, salta la raccolta di sangue dell'Avis

Ultimo aggiornamento: 19:53

E’ iniziata questa mattina la distribuzione dei prodotti agroalimentari delle aziende di Campagna Amica Viterbo per le persone in difficoltà. Aiuti sono previsti anche per gli anziani che si trovano nelle case di cura. A Viterbo, la Croce rossa ha raggiunto la sede di Coldiretti per ritirare la verdura raccolta questa mattina all’alba, assieme ad altri prodotti, donati dalle aziende agricole del viterbese. A Tuscania, il camioncino della Caritas di Don Filippo si è recato presso l’agriturismo il Romitorio della famiglia Nicolai, dove Felice e Patrizio hanno aiutato i volontari a riempire il mezzo con verdura e formaggi.Confermato il mercato del sabato di Campagna Amica, in via Baracca 81, dalle 8 alle 13.Slitta invece la raccolta di sangue organizzata da Avis e Asl, che era in programma giovedì 19 in piazza del Comune a Viterbo. «Tutti coloro che volessero donare sangue - spiega una nota - possono recarsi al centro transfusionale dell’ospedale Belcolle, prenotando ai numeri telefonici 0761.339011 o 0761.3388621, operativi dalle 8 alle 12 dal sabato alla domenica».