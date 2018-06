Cocaina e hashish, primi rifornimenti di droga sul litorale: la polizia blocca tre persone

Arriva l'estate e torna ad affacciarsi sul litorale viterbese il rifornimento delle sostanze stupefacenti. Tre persone sono state denunciate per spaccio di hashish e cocaina.



Dall'intensificazione dei controlli dalla polizia, in pirma fila con il commissariato di Tarquinia sono partiti i servizi di monitoraggio del fenomeno dello spaccio nelle piazze cittadine. Particolarmente nelle zone dove nel fine settimana si danno appuntamento e si radunano molte comitive di giovani e giovanissimi. In uno specifico servizio di osservazione gli agenti sono intervenuti per controllare tre cittadini (tutti italiani) di 45, 33 e 23 anni.



Da un primo controllo gli stessi venivano trovati in possesso di vari tipi di stupefacenti: hashish, marijuana e cocaina. A quel punto scattava la perquisizione domiciliare nell’abitazione di uno dei tre, nella quale oltre a un ulteriore quantità di cannabis venivano rinvenute due piante di marijuana. I tre uomini, dopo i necessari accertamenti, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente; la droga sottoposta a sequestro.



La polizia assicura ulteriori controlli sul litorale viterbese, intensificati nel periodo estivo anche in collaborazione con i Reparti speciali che saranno impiegati sin da questa settimana.

