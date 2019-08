Cocaina e fucili nascosti nel bosco, arrestati due uomini dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania, hanno fermato al termine di un servizio di osservazione, un’auto condotta da due persone sospette, sulla strada Aurelia in direzione Montalto di Castro (Viterbo).



Una volta fermati e sottoposti a perquisizione, sono venuti fuori 5 involucri di cocaina per un peso di oltre 10 grammi. Dopo esser scattato l'arresto per i due, trasferiti nelle loro abitazioni in regime di detenzione domiciliare, i carabinieri hanno deciso di approfondire il servizio di osservazione.



Sono così tornati nel luogo da dove i due provenivano, un bosco nella zona di Pescia Romana, e hanno trovato occultati e sequestrato tre fucili, perfettamente funzionanti , rubati nelle vicinanze di Capalbio (Grosseto) a fine di giugno.