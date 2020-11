Click day per il commercio in tilt, il Comune corre ai ripari: "Inviare anche copia della ricevuta"

Click day per gli aiuti al commercio, palazzo dei Priori corre ai ripari dopo il blocco della procedura di ricezione delle domande per ottenere i bonus sulla Pec dell'ente. Servirà un nuovo invio con le ricevute delle mail già spedite.

Questo il comunicato del Comune:

"In merito al momentaneo disservizio della PEC per la ricezione delle domande di contributo a fondo perduto per le attività economiche, l'amministrazione comunale fa presente quanto segue:

- coloro che non hanno potuto inviare la domanda a causa della mancata ricezione da parte della PEC del Comune (casella piena), qualora non l'avessero ancora fatto, dovranno reinoltrare la domanda, allegando anche la ricevuta di mancata consegna;

- coloro che hanno già reinoltrato la domanda, ma non hanno provveduto ad allegare anche la ricevuta della precedente mancata ricezione da parte della PEC, dovranno provvedere a inviare una nuova mail esclusivamente con la ricevuta di mancata ricezione, in modo da consentire agli uffici di risalire all'orario del precedente invio.

Si ringrazia per la collaborazione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA