Immigrazione clandestina, a Viterbo il processo parte dopo nove anni

Immigrazione clandestina, dopo nove anni parte il processo Coast to coast, nome dell'operazione di polizia e carabinieri scattata a marzo 2009. Ventidue gli imputati che aspettano il giudizio. La scorsa settimana, davanti all'ennesimo collegio composto dalla presidente Elisabetta Massini e a latere Roberto Migno e Roberto Colonnello, si è aperto il dibattimento. Erano 65, inizialmente gli indagati per la maggior parte insospettabili viterbesi. Il resto uomini e donne dello Sri Lanka e dell'America del Sud. Il 18 marzo 2009 le forze dell'ordine fecero scattare le manette per una professionista, un'impiegata dell'ufficio provinciale del lavoro, un dipendente di una società partecipata e due cingalesi.



Al centro dell'inchiesta, coordinata della pm Paola Conti, un presunto traffico a scopo di lucro di decine di cittadini dello Sri Lanka, che sarebbero arrivati in Italia con finti contratti di lavoro come colf, giardinieri, badanti, in cambio di somme tra i 4mila e i 7mila euro. Per venti dei 42 indagati rinviati a giudizio la prescrizione è arrivata prima del processo. In cinque hanno chiuso i conti con la giustizia patteggiando pene tra gli 8 e i 16 mesi, con multe tra i 12 e i 16mila euro.

Il collegio che giudicherà i restanti 22 imputati è il terzo. Prima di questo ce ne sono stati altri due, ma per problemi burocratici o di incompatibilità non hanno potuto iniziare il lavoro. L'ultimo dovrebbe essere quello giusto.



Il condizionale è d'obbligo visti gli ostacoli che hanno costellato il cammino del procedimento. Il 20 settembre il processo dovrebbe entrare nel vivo: previste le trascrizioni delle intercettazioni e l'audizione di tre testimoni dell'accusa. Secondo l'impianto della Procura gli imputati facevano ottenere permessi di soggiorno validi per un anno per lavori fittizi, mai svolti. Gli immigrati all'arrivo venivano poi licenziati, ma il permesso di soggiorno durava un anno. A far partire le indagini una segnalazione dell'ispettorato del lavoro, che aveva avuto sospetti su una sua impiegata.



