Civitella d'Agliano, Enrico Ruggeri e dj Molella per la festa di San Gorgonio

Il tour di Enrico Ruggeri tocca la Tuscia. Questa sera alle 21,30 a Civitela d'Agliano il cantante si esibilirà all'interno dell'area eventi del paese, con ingresso libero. Si tratta dell'appuntamento clou in calendario per i festeggiamenti del patrono San Gorgonio. Attesissimo anche lo spettacolo di domani che vedrà sul palco il deejay Maurizio Molella, star della dance music italiana negli anni '90, che ancora oggi suona e produce pure all'estero. Anche questo concerto è gratuito.



Un ricco calendario quello organizzato quest'anno dal comitato San Gorgonio composto dai civitellesi nati nell'86, nell'87 e nel '68. Calendario che accompagna gli appuntamenti religiosi. Le intere celebrazioni sono dedicate a Lorena Tinelli, l'insegnante 50enne componente del gruppo festeggiamenti, morta folgorata la scorsa settimana mentre tagliava l'erba del giardino. In segno di lutto, lo spettacolo pirotecnico previsto per il 9 settembre, giorno di San Gorgonio, è stato annullato.

