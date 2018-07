Civita Festival, torna il grande teatro: “A Sciuqué”, vincitore del Roma Fringe festival

di Ugo Baldi

Al XXX CivitaFestival a Civita Castellana (Viterbo) torna il grande teatro con la scenografia d'eccezione del Forte Sangallo.



Per il 2018 tre gli appuntamenti, per un viaggio teatrale tra il classico e il contemporaneo, accendendo un cono di luce su alcune delle realtà più interessanti e autorevoli della scena. Oggi, ore 21.30, con “A Sciuqué”, spettacolo vincitore del Roma Fringe festival 2017 inizia la rassegna



A Sciuqué, Compagnia Malmand e Compagnia I Nuovi Scalzi, staserà porterà il pubblico del CivitaFestival in una dimensione artistica internazionale e, al tempo stesso, tutta italiana. Nicola, il protagonista, si racconta in uno spazio vuoto che riflette il mondo che vive dentro di sé, quello che la sua dipendenza dal gioco lo ha costretto ad esplorare. Ad accompagnarlo in questo viaggio, quattro amici col compito di dar vita ai ricordi, alle malinconie, alle azioni mancate e ai dolori di quest’uomo costretto a fare i conti con il suo più grande errore.





Mercoled├Č 18 Luglio 2018



