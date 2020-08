Civita di Bagnoregio mette la mascherina: il sindaco dispone l'obbligo sul ponte e dentro il borgo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Civita di Bagnoregio indossa la mascherina. Lo ha disposto il sindaco Luca Profili con apposita ordinanza. "Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è obbligatorio - si legge nel provvedimento - usare le protezioni delle vie respiratorie, anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale".In particolare, mascherine nelle vicinanza dell'Infopoint e della biglietteria, ma anche sul ponte di accesso a Civita e all'interno del borgo. Considerando che dalla fine del lockdown sono stati 80mila i visitatori accorsi per ammirare il gioiello della Teverina, l'ordinanza va a rafforzare le misure già previste negli ultimi decreti governativi per arginare la diffusione della pandemia, soprattutto in aree a rischio affollamento.