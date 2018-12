Civita di Bagnoregio, la rupe controllata dai droni

Primi droni della Croce Rossa di Bagnoregio in volo intorno a Civita. Dopo la firma del protocollo con l'Aeronautica per aprire uno spazio di addestramento alla guida a Campolungo, entra nel vivo il progetto, nato dalla sinergia tra Comune e Cri, per monitorare dettagliatamente lo stato di salute delle rupe. Mercoledì, appunto le prime azioni di rilevamento. E' stato eseguito un volo ravvicinato a pochi metri dalla parte esterna della rupe, per un rilevamento in tempo reale delle condizioni della parte tufacea che sostiene quello che è definito uno dei borghi più belli d'Italia.

Nelle prossime settimane verrà acquistato un apposito software per un controllo puntuale dei punti critici della rupe. Le operazione di rilevamento iniziali sono state effettuate dal gruppo droni della Croce rossa di Bagnoregio e un geologo del Museo Geologico e delle Frane.