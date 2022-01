Civita di Bagnoregio, i carabinieri salvano una donna che vuole suicidarsi

Una donna tenta il suicidio, salvata dai carabinieri dopo la telefonata disperata del suo compagno. L'uomo, di Bagnoregio, ha detto che la sua compagna, originaria della Lettonia, aveva manifestato l'intenzione di uccidersi gettandosi dal ponte che porta al borgo di Civita. I carabinieri l'hanno trovata viva, ma in luogo impervio, nella valle dei calanchi: era in forte stato confusionale e sotto stress fisico da ipotermia. E' stata accompagnata all'ospedale di Belcolle per accertamenti.