“Civita Cinema", il festival estivo con Tornatore, Leo e Vaporidis

di Chiara Mezzetti

Un milione di turisti l’anno ha ispirato “La città incantata” di Hayao Miyazaki, ha affascinato Fellini che l’ha ritratta in alcune scene del film da Oscar, “La Strada”. Si tratta di Civita di Bagnoregio, la perla della Tuscia “esplosa” negli ultimi anni e che costituisce il set ideale per il nuovo festival di cinema estivo Civita Cinema. Dal 19 al 24 giugno il piccolo borgo sui Calanchi si popolerà di ospiti, come il regista Giuseppe Tornatore, il regista e attore Edoardo Leo, l’attore Nicolas Vaporidis e molti altri. Il 19 evento di apertura in piazza Cavour a Bagnoregio, con l’esibizione del funambolo Andrea Loreni.



I direttori del festival, Vaniel Maestosi e Glauco Almonte, già visti in zona per l’organizzazione di Est Film Festival (Montefiascone) e Cinema&Terme (Terme dei Papi), hanno presentato il programma sottolineando che «i protagonisti saranno quelli che il cinema lo fanno. L’obiettivo è rendere gli spettatori consapevoli. Non si tratta solo di proiettare film, ma di creare senso critico e valorizzare il territorio. L’intenzione è far vivere Bagnoregio e i dintorni tutto l’anno. Per questo vogliamo avviare una collaborazione anche con l’Università della Tuscia, creando master appositi in materia».



Tutti gli eventi saranno gratuiti, al via dalle 17; così come, per tutta la durata del festival, a ingresso libero sarà anche l’accesso a Civita di Bagnoregio, dalle 16,30; su disposizione del sindaco Francesco Bigiotti, che ha creduto nel progettodall’inizio: «Il cinema deve fare da collante sul territorio e vogliamo semplificarne la fruizione, agendo su permessi, trasporti e altro», ha detto.



Protagonista del festival sarà la musica, grazie alla collaborazione con Gianfranco Necciari del JazzUp festival e alla creazione di una local band, la “Movie Dream band” con Marcello Balena. Info su programma e ospiti: www.civitacinema.it



Mercoled├Č 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:20



