Civita Castellana, gli incivili sempre all'opera: un water abbandonato in una strada del centro storico

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civita Castellana,sempre più nel degrado. Un water dismesso da un bagno è in bella vista, da oltre dieci giorni, in via di Corte nel cuore del centro storico. Nuovo simbolo della città dell'arredo bagno in ceramica esportato in mezzo mondo?Nonostante le proteste e le segnalazioni dei residenti, nessuno ha provvedito a rimuoverlo. Forse ne se sono fatti una ragione, tra smorfie e sorrissi beffardi anche i pochi turisti che visitano la città. Alcuni potrebbero aver pensato che sia una testimonianza per ricordare la produzione locale, altri potrebbero averlo scambiato per moderno vespasiano.L'improbabile arreddo urbano pone la'attenzione sul fatto che a Civita Castellana si stia vivendo una fase di totale degrado e che appare urgente tornare ad abituare tutti i cittadini al rispetto delle regole. «Abbiamo toccato il fondo - dice un residente - e stiamo andando oltre. Non c'è un’amministrazione comunale, ma un corpo dei Vigili urbani sì, come chi gestice la raccolta dei rifiuti e le altre forze dell'ordine. Tutti i soggetti che dovrebbero tutelare gli interessi della collettività».