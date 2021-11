"Guerrieri" contro hub vaccinali: perquisizioni agli aderenti al movimento no Vax "V.V." anche a Viterbo

«Il tempo di agire è adesso! La dittatura nazi-sanitaria avanza, nessuno può negarvi la libertà e i diritti inviolabili. Unisciti alla forza di lotta non violenta V_V. Entra in V_V, diventa un guerriero». Un appello lanciato da varie città d'Italia, anche dalla provincia di Viterbo.

La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, ha portato alla luce l'operato del movimento no vax e no green pass «V_V» (Voce di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani), creato - sulla base delle accuse mosse dagli investigatori della Digos - con lo scopo di fare proselitismo (arruolando «guerrieri») e compiere blitz, su tutto il territorio nazionale, contro hub dove si somministrano i vaccini anti Covid.



Il personale della Digos ha eseguito all'alba cinque perquisizioni in varie province italiane tra cui Civita Castellana (Viterbo) a carico di altrettante persone attive in rete e ricollegabili al movimento «V_V». I cinque perquisiti sono indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata a effettuare imbrattamenti e danneggiamenti.