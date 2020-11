Diventa ogni giorno più preoccupante l'espansione dei contagi a Civita Castellana. Con i quattordici positivi registrati ieri e comunicati dalla Asl, il numero delle persone colpite da Covid in città è salito a 180. Mentre l'età media dei contagiati è scesa a 41 anni. Quest'ultimo dato sta a dimostrare che anche le persone più giovani sono entrate nell'area a rischio. Soltanto quattro purtroppo sono state le persone guarite ieri.

Per ora dell'emergenza non risente il tessuto produttivo del comparto della ceramica. I casi riscontrati tra i lavoratori sono pochi e tutti i ceramisti vengono sottoposti a tamponi veloci ogni settimana. Da oggi, per iniziativa dell'amministrazione comunale e in collaborazione con le direzioni d'istituto, iniziano i tamponi nella scuole medie per avere anche un quadro più chiaro della situazione. Ben cinque classi di due istituti sono finite in quarantena in pochi giorni. Da questi numeri è nata quindi l'esigenza di dare il via a uno screening.

TEST ANCHE IN COMUNE

Il test (si tratta di un tampone nasale) è volontario e sarà effettuato su duecento tra alunni, professori e personale non docente della Dante Alighieri; nei prossimi giorni medici e infermieri della Asl si sposteranno alla scuola annessa di Largo Iannoni (ex Istituto d'arte) per sottoporre allo stesso esame altre duecento persone di quella scuola. A metà settimana saranno sottoposti a tampone anche gli impiegati comunali.

«CERCHIAMO ALTRE SOLUZIONI»

Il sindaco Luca Giamperi continua a tranquillizzare la popolazione, anche perché non ha altri mezzi su cui puntare, oltre a quello della prevenzione nelle scuole, per non minare la serenità cittadina. «L'ordinanza della didattica a distanza totale per le scuole superiori ha detto è entrata in vigore, il pronto farmaco e pronto spesa sono stati attivati per le persone in isolamento domiciliare, il drive-in per l'esecuzione dei tamponi naso-faringei presso l'ospedale Andosilla è attivo. E stiamo lavorando per trovare altre soluzioni per venire incontro ai cittadini».

Sempre l'amministrazione comunale ha raccomandato a tutta la cittadinanza di aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzal, promossa dalla Asl, informandosi e prenotando un appuntamento dal proprio medico di base o visitando il sito salutelazio.it



