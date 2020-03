© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non rispetta la quarantena, multata e denunciata una donna a Civita Castellana.A incappare nei carabinieri è stata una quarantenne, che era tornata nella propria abitazione da alcuni giorni dopo una lunga vacanza in Lombardia. Al suo arrivo è stata sottoposta al regime di isolamento domiciliare per interessamento di alcuni familiari. Le regole date da Regione e Governo con la stretta a causa del Coronavirus le sono sembrate troppo rigide e pertanto ha deciso di fare di testa sua.Dopo qualche giorno di permanenza nel proprio appartamento dove vive sola, ha deciso infatti di uscire. Quando ha messo il naso fuori, non aveva fatto i conti con le pattuglie dei carabinieri che in questi giorni perlustrano la capitale della ceramica italiana. I militari l'hanno infatti, subito notata a pochi metri dall'uscio ed è stata prima fermata e poi multata.A quanto sembra non è riuscita nemmeno a dare una valida giustificazione, che comunque non avrebbe avuto nessun senso in quel caso.Rispedita in maniera veloce nel suo domicilio, la donna però ci ha riprovato in continuazione, tanto che i carabinieri sono stati costretti a tenerla d'occhio in maniera costante, con continui passaggi da parte delle pattuglie.Insomma fino a quando non terminerà la clausura forzata che dovrebbe concludersi tra qualche giorno non avrà scampo, questo è sicuro. Intanto, stando in quarantena, avrà tutto il tempo di pensare a come pagare la multa introdotta nel secondo decreto firmato da Giuseppe Conte che parte da 400 euro e arriva fino a 3mila euro e cercarsi anche un avvocato.