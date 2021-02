Brutta tegola per l'amministrazione comunale di Civita Castellana. Il segretario generale del Comune, ad appena due mesi dall'insediamento (era l'1 dicembre 2020) nel palazzo di piazza Matteotti, la dottoressa Maria Grazia Salamino ha lasciato la stanza vuota. Si è dimessa per andare a ricoprire un nuovo incarico, come direttore generale all'Ansv (l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) di Roma.

La soluzione alla ricerca di un sostituto è stata trovata quasi in maniera istantanea da parte dell'amministrazione comunale. Al suo posto è stata nominata venerdì scorso, con un decreto firmato dal sindaco Luca Giampieri (nella foto), come vice segretario (e quindi facente funzioni) Elisabetta Montanari; che attualmente ricopre l'incarico di funzionario dell'area socio-culturale e sportiva negli uffici di corso Bruno Buozzi.

La decisione non è passata inosservata alla minoranza, tanto che il Partito democratico ha subito parlato di «caos all'interno del palazzo comunale».

Aria frizzante anche all'interno degli stessi uffici comunali, dove è stato registrato più di qualche mal di pancia per la decisione assunta da Giampieri e dalla maggioranza di centro destra.Nel decreto si evidenzia che la Montanari comunque resterà in carica fino a marzo di quest'anno, come prevedono le norme, poiché è stato chiesto all'albo dei segretari comunali di assegnare al Comune di Civita un nuovo titolare.

«E' stata individuata una figura già disponibile all'interno di questa amministrazione, e in via momentanea ha spiegato il primo cittadino di Civita per mettere a tacere ogni polemica - e quindi abbiamo rispettato il principio di rotazione tra i funzionari». Insomma, tutto normale.Non è così per i consiglieri comunali del Pd, che erano già in allerta da qualche giorno e hanno subito alzato il tiro.

Tanto per non sprecare l'occasione per attaccare l'operato della maggioranza. «Ce lo aspettavamo ha detto il capogruppo Simone Brunelli - dato il caos che regna all'interno del palazzo comunale. È più che comprensibile che una professionista affermata, di fronte a una situazione del genere, scappi a gambe levate. Avevano promesso una riorganizzazione dell'ente, ma poi come sempre quando governa il centrodestra finiscono per peggiorare le cose»

