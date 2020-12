E' in arrivo ossigeno puro per le aziende del distretto viterbese della ceramica. Al bonus per il risparmio delle risorse idriche (massimo di 1000 euro a famiglia) approvato dalla commissione bilancio della Camera, su proposta di Mauro Rotelli (FdI) e della collega Alessia Rotta (Pd), si è aggiunta l'istituzione di un fondo per il risparmio di risorse idriche. Fondo utile per sostenere i prodotti eco-sostenibili realizzati nell'arredo bagno.

In tutto, sono previsti 15 milioni di euro nella legge di bilancio 2021, attesa ora all'esame del Senato e poi della Camera.

Molta la soddisfazione tra gli imprenditori del polo di Civita Castellana. A farsene portavoce sono le associazioni di categoria, Confindustria ceramica e Federlazio, oltre al sindaco Luca Giampieri.

«L'inserimento nella legge di bilancio del bonus idrico rappresenta il completamento delle iniziative di Confindustria ceramica, iniziate nel 2013 con la presentazione della ricerca Cresme sul tema - dice il vice presidente Augusto Ciarrocchi, esponente di Unindustria Viterbo - e con questo emendamento di fondamentale importanza, per la prima volta, viene riconosciuta la necessità di sostenere l'efficienza idrica del patrimonio edilizio.

Una notizia cruciale per il nostro territorio, fondamentale per il rilancio del distretto ceramico».Giuseppe Crea, direttore di Federlazio Viterbo, rileva che «finalmente il distretto industriale di Civita Castellana esiste anche per il Governo: questo non ripaga da tutti gli sforzi fatti da Federlazio in questi anni, ma è un ottimo punto di partenza. Ringrazio l'onorevole Rotelli che si è impegnato e speso per questo, come le altre forze politiche. Andiamo avanti con maggiore ottimismo».

Apprezzamento per il lavoro svolto dai parlamentari anche dal sindaco civitonico Luca Giampieri. «Grazie all'intervento di questi deputati, possiamo dire che il settore ceramico che produce sanitari potrà avere un nuovo impulso, visto che sarà più facile il ricambio dei pezzi grazie al bonus. Oltre alla salvaguardia ambientale e del risparmio idrico, non posso che concordare con l'onorevole Rotelli nel dire che questa novità è strategica per il futuro del distretto»

