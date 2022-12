Civita Castellana , venerdi la presentazione del libro di Federico Palmaroli “Come dice coso"

Natale è anche divertimento e spensieratezza e per questo nel cartellone degli eventi per il Natale 2022 il Comune di Civita Castellana ha pensato di inserire un appuntamento con l’ironia e l’umorismo.

Venerdì alle 18,30 presso lo spazio espositivo ArtCeram in via Monsignor Tenderini (ingresso libero), sarà ospite a Civita Castellana Federico Palmaroli, ormai noto volto tv e star dei social, ideatore e animatore della pagina Le più belle frasi di Osho, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Come dice coso. Un anno di satira”, edito da Rizzoli.

Tra una vignetta e l’altra, intervistato dalla giornalista Eleonora Celestini, Palmaroli certamente conquisterà i presenti con la sua ironia romanesca - sottile, irriverente, sofisticata, intelligente -, che non risparmia soprattutto politici ma anche personaggi noti al grande pubblico. Diario di viaggio dell’anno appena trascorso, compendio di battute folgoranti, manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe di una politica sempre più distante dalla gente.

il nuovo libro di Federico Palmaroli è tutto questo, ma soprattutto è un libro che regala buonumore. “Come dice coso” riesce a farci ridere di fatti e personaggi che, in realtà, ci hanno anche fatto irritare nei mesi passati. L’abilità dell’autore non sta solo nella ricerca della battuta, sempre felice e penetrante, ma anche nella scelta della foto e della situazione su cui innestare l’efficacia della battuta. Chiunque abbia un profilo sui social o comunichi via chat, di certo avrà visto, almeno una volta nel corso dell’anno, una delle sue strepitose freddure visive, che ritrova in queste pagine, ordinate in senso cronologico, in un crescendo umoristico irrefrenabile.