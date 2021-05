Civita Castellana, venerdi la presentazione del libro "C'era una volta Stradonico"

Per il centenario della nascita di Stradonico Romani l’uomo che ha "recuperato" negli anni Sessanta il calcio a Civita Castellana è in programma la presentazione di un libro dedicato alla sua memoria.

Romani è stato un atleta e allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio e della tradizione sportiva civitonica.

Per onorarne la memoria a cento anni dalla nascita venerdì 21 maggio alle ore 17,30, presso la sala della curia vescovile in piazza Matteotti, si terrà una conferenza e verrà presentato un libro a lui dedicato, dal titolo “C’era una volta Stradonico”, scritto da Giancarlo Contessa.

Ha insegnato a tanti bambini a giocare a calcio, è stato allenatore di moltissimi giovani, che ha seguito nei vari percorsi di crescita. Si deve proprio a lui, al suo impegno, alla sua passione e ai suoi sacrifici se tanti giovani civitonici si sono avvicinati al gioco del calcio e allo sport in generale, ottenendo anche risultati importanti. Non a caso l’intera area degli impianti sportivi di via Enrico Minio è interamente intitolata alla sua figura.

Prenderanno parte all’iniziativa il sindaco Luca Giampieri e gli assessori Carlo Angeletti e Simonetta Coletta. Durante la conferenza verranno letti da Gianni Corazza, alcuni passaggi del libro. Interverranno i curatori della biografia, Sandro Santori e Giancarlo Contessa, il presidente della Flaminia Calcio Francesco Bravini e i giornalisti Davide Turrini e Ugo Baldi.

