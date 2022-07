Civita Castellana, venerdi 15 presentazione del libro " Ritornano, ritornano" di Sandro Santori

Ritornano, ritornano. Eccome se ritornano! E’ il titolo del libro scritto da Sandro Santori che sarà presentato venerdi 15 alle 18.30 presso la Curia Vescovile di Civita Castellana.

Si intrecciano storie di Bologna città dove vive l’autore e di Civita Castellana dove è nato. «Ritornano come ricordi, come emozioni, come sentimenti - scrive nella prefazione Giancarlo Contessa - Ritornano sotto forma di ombre, ma non evanescenti. Sono ombre corpose e vitali con cui scambiare un bicchiere di vino o condividere un pranzo al ristorante La Giaretta. Ombre che affollano la vita materiale e non si limitano alla mente di Santori. Ombre che a volte opprimono l’animo dello scrittore e a volte gli danno sollievo. Le incontra nei luoghi della sua giovinezza e della sua maturità, siano esse personaggi della letteratura oppure amici e parenti realmente conosciuti. Le incontra a Bologna e a Civita Castellana rievocando luoghi reali, ancora oggi immutati e luoghi filtrati dalla fantasia. Questo libro è una sorta di Spoon River personale, non giocata sugli epitaffi incisi nelle lapidi ma costruita su fatti e ricordi vissuti»