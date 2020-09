Civita Castellana, varata la nuova Giampieri dopo le elezioni: tutti i nomi della squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, eletto la scorsa settimana sta per presentare la nuova giunta comunale nel pomeriggio. In queste ore il primo cittadino sta incontrando le altre forze politiche per la distribuzione delle deleghe e per mettere a punto la macchina amministrativa.In evidenza il pesante taglio al numero delle deleghe rispetto a quelle della precedente amministrazione “per rendere più scorrevole l'attività del Comune”, la motivazione indicata. Mentre l'Ambiente sarà di pertinenza di Giampieri.Questi i nomi della nuova squadra: Matteo Massaini (Lega), oltre all'incarico di vice sindaco si occuperà delle attività produttive, trasporto locale e sicurezza; Carlo Angeletti (Fdi), come vuole la tradizione avrà le deleghi dei servizi sociali oltre che dei lavori pubblici e Sport; Simonetta Coletta (Fdi) avrà le deleghe alla pubblica istruzione, turismo e decoro urbano; ad Andrea Sebastiani (Lega) l'incarico di occuparsi di bilancio; per Silvia La Bella (Forza Italia) i servizi istituzionali e il personale.