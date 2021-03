14 Marzo 2021

La proposta di vaccinare i ceramisti direttamente in fabbrica fa progressi.

E' stata sposata dall'amministrazione comunale di Civita Castellana e dai sindacati di categoria.

Il sindaco Luca Giampieri e il vice con delega alle attività produttive, Matteo Massaini (nella foto), sono pronti a sostenere il progetto nato alla Ceramica Alice.

E altre imprese sono affascinate dall'idea.«L'imprenditoria locale ha detto Massaini - ancora una volta si è dimostrata sensibile ai problemi della comunità, mettendo a disposizione dei propri dipendenti e della famiglie gli spazi e un medico». Un pizzico di campanilismo non manca mai:

«Quella di Civita ha detto ancora Massaini- è l'unica proposta della provincia in questo ambito e sta a dimostrare che qui s'investe nella ricerca industriale e si pensa anche alla salute dei dipendenti. L'idea dalla ceramica Alice sarà seguita anche da altre aziende. Credo che una volta chiusa la parentesi delle fasce fragili e degli anziani, quella di attivarsi per le somministrazioni negli stabilimenti è una strada percorribile per accelerare sulle vaccinazioni di massa».

Come è accaduto per i silicotici, il Comune ha studiato un piano per arrivare a dama, come accaduto al nord: «Ci faremo portavoce ha detto il sindaco Giampieri - sia verso la Asl e sia verso la Regione, per stipulare delle convenzioni idonee come è accaduto in Lombardia nei giorni scorsi».

Qui è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia, Confindustria, l'Associazione nazionale medici del lavoro e Confapi per dare la possibilità alle aziende di vaccinare direttamente i propri dipendenti, all'interno delle proprie aziende. Il protocollo inizierà ad avere valore quando inizierà la vaccinazione massiva e si basa sul rispetto delle priorità del Piano nazionale anti-Covid. Il modello di vaccinare i lavoratori in fabbrica piace sia alla Filctm Cgil sia alla Femca Cisl.