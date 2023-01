Civita Castellana, un polo scolastico nell’ex convento di clausura

Creare un polo liceale e culturale nell’ex convento delle clarisse di Civita Castellana.

L’idea, già sposata dal mondo culturale locale, è stata lanciata da Enea Cisbani, docente del liceo artistico “Ulderico Midossi”.

«La recente dismissione del monastero di Santa Chiara in via Ferretti – ha detto Cisbani - ci pone di fronte il rilevante problema del riutilizzo di un complesso di assoluta rilevanza storica ed artistica. Soprattuto per la storia di Civita Castellana, le cui origini risalgono al XIII secolo. La mia proposta, che deve coinvolgere la Diocesi di Civita Castellana, il Comune e l’amministrazione provinciale, si basa sulla trasformazione del complesso religioso in un polo scolastico liceale, quale sede da adibire a centro convegni, biblioteca, aule e spazi multimediali per le attività didattiche e formative».

Secondo il docente si potrebbe guardare a una futura realizzazione «di quello che può diventare un punto di riferimento nella nostra città, per rafforzare con nuovi spazi di ricerca l’offerta scolastica e formativa locale».

L’idea avrebbe trovato già d’accordo il mondo culturale e accademico locale.

La struttura, chiusa l’8 dicembre scorso, sotto Papa Innocenzo III iniziò la sua fase di splendore, quando venne edificata la chiesa di Santa Chiara con il titolo originale di Santa Maria del Monte Carmelo; fu poi identificata come la prima cattedrale di Civita Castellana, anche se non esistono concreti riscontri documentari e archivistici. Le fonti attestano invece come la chiesa venne edificata su un’area templare, di epoca Romana e poco distante da una delle antiche porte della città, i cui resti sono ancora visibili ma hanno bisogno di restauri. Una seconda rivisitazione della struttura c’è stata In concomitanza con l’Anno Santo del 2000, in cui vennero eseguite importanti opere di restauro per il convento. Sito che è stato rivalorizzato con l’aggiunta di un nuovo chiostro, mentre la riorganizzazione funzionale dei locali ha permesso di attivare anche l’ospitalità. Eseguito nell’occasione anche un adattamento estetico della struttura a uso foresteria