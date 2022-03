Civita Castellana, un mezzo della Sate si ribalta: traffico chiuso

Spettacolare incidente di un mini compattatore della Sate a Civita Castellana sulla salita di via XII Settembre. Tanti i danni per il mezzo, nessuna conseguenza per il dipendente che guidava a parte lo spavento.

Il mezzo forse per un guasto meccanico che era fermo sulla strada per la raccolta dei rifiuti, si è sbloccato ed ha iniziato a scivolare all'indietro distruggendo nella discesa anche un muro che delimita la strada che porta a piazza Matteotti. La sua corsa si è fermata quando si è ribaltato.

Per rimuoverlo è stato necessario l'intervento di un mezzo attrezzato per questo tipo di recuperi. Strada chiusa e traffico rallentato. Sul posto polizia municipale, assessori e carabinieri. E tanti curiosi.