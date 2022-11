Civita Castellana. un matrimonio lungo 70 anni. Diploma del Comune

Un matrimonio lungo settanta anni. E’ quello che è stato festeggiato ieri a Civita Castellana da Terenzio Paiela (92 anni) e Norma Urbanetti (93 anni) che hanno sposato il 16 novembre del 1952 a Magliano Sabina.

A festeggiare insieme ai tre figli Stelvio, Fabrizio e Rosita, ai nove nipoti e cinque pronipoti anche il sindaco Luca Giampieri che, gli ha portato gli auguri dell’intera città delle ceramiche per aver raggiunto il traguardo delle nozze di platino e consegnato un diploma di congratulazione “ frutto di un immenso amore e di sani valori” .

Terenzio è stato per anni autista della ex Roma Nord ed e una persona molto conosciuta e stimata. Domenica è in programma il bis dei festeggiamenti nella chiesa parrocchiale di San Luigi a Sassacci dopo la messa dal parroco don Carlo Crucianelli tutti i parrocchiani sono stati inviati a festeggiare questo momento.