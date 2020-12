Lotta alla disoccupazione e ritorno al funzionamento degli uffici: il comune di Civita Castellana assumerà attraverso concorsi, nei prossimi tre anni, 24 nuovi dipendenti, più - in modalità part-time, il nuovo comandante della Polizia locale.E' stato approvato, dalla giunta guidata dal sindaco Luca Giampieri, il piano triennale del fabbisogno del personale, che permetterà di rafforzare l'efficienza degli uffici con l'apporto di nuovi lavoratori. Arriveranno due operai, un commesso, due direttori e due farmacisti collaboratori per le farmacie comunali; oltre a due agenti di Polizia locale, un assistente sociale e altri quattordici tra funzionari, impiegati e collaboratori.I primi tre concorsi riguarderanno un informatico, un collaboratore di farmacia e un amministrativo. «Sono estremamente soddisfatta del risultato ottenuto, il lavoro per arrivarci è stato complesso - ha commentato l'assessore al personale, Silvia La Bella - e ci ha visti impegnati sin dal giorno dell'insediamento. Così come molte volte ripetuto la nostra priorità è sempre stata quella di rimettere fin da subito in moto la macchina amministrativa, oggi in una condizione di precarietà dovuta alla carenza di personale. Questo vuoto sarà presto colmato».Per il sindaco Luca Giampieri «l'aggiornamento del piano triennale è un passaggio cruciale per la nostra Amministrazione - commenta - e non si può non sottolineare la celerità con cui è stato preparato, studiato e infine approvato, grazie anche al grandissimo impegno e collaborazione degli uffici preposti. Uffici che con grande dedizione hanno lavorato alla stesura del documento». Per il primo cittadino, dall'insediamento della giunta «non sono trascorsi nemmeno tre mesi - conclude - eppure oggi siamo già in grado di andare a far fronte alle carenze negli uffici. Alle parole la nostra amministrazione preferisce di gran lunga i fatti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA